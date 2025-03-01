テレ東では、毎週月曜〜日曜、朝8時15分より、韓流プレミア「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」（主演：ペク・ジニ 全65話）を放送中。3月5日（水）に、いよいよ最終回を迎える！※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！【動画】「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」最新回未婚の母と非婚主義の男性による“契約結婚”が、本物の愛へと変わっていく過程を描くヒューマンラブスト