声優の木村昴が１日放送の「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演した。同局の「おはスタ」のメインＭＣを務める木村は「子供向け番組に携わる身として子供たちに恥ずかしくないように、がっかりさせないように生きていこう」と心掛けていてるという。おはスタ以外にも「ドラえもん」のジャイアン役、「天才てれびくん」（ＮＨＫ）に出演しており「２年ほど前に『仮面ライダーリバイス』にも携わ