【明治安田J1リーグ第4節】2025年3月1日(土)15:00キックオフヴィッセル神戸(11位/3pt) vs アビスパ福岡(20位/0pt)[ノエビアスタジアム神戸]◆未勝利の王者が目覚めるのか【ヴィッセル神戸】FUJIFILM SUPSER CUPで幕を開けた王者・神戸の今シーズン。すでに公式戦7試合目を迎える中で、苦しいスタートとなっている。シーズン前からケガ人がいた中で、6試合でわずか1勝。リーグ戦は3試合連続ドローと、良いスタートとは言えない。前