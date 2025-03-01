歌手の和田アキ子（74）が1日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。医療費の支払いを抑える「高額療養費制度」の利用者負担を引き上げる政府方針に怒りの声を上げた。 「今凄い話題になっている高額療養費の制度、これ凄いあたし気になってんのよ。本当に」と切り出すと、「患者の会の人達ね、50いくつの女性なんだけど、がんなんだって。がんで自分で治療も受けないとい