テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜・前１１時３分）が１日に放送され、声優の木村昴が出演。同局で放送されている「おはスタ」（月〜金曜・朝７時５分）の歴代ＭＣについて語った。「おはスタ」は１９７９年に原型となる「おはようスタンド」が放送開始されたと紹介されると、伊集院光は「俺、小６。当時の東京タワーの下のテレ東の前に『みんな勝手に集まれ』みたいな」と当時を振り返った。１