美浦所属の新人ジョッキー4人が中山競馬場でデビューを飾った。上里直汰（18＝加藤士）は1Rマオノギミック（8着）、2Rハナナラツボミ（4着）に騎乗「勝手がわからない部分もあってめちゃくちゃ緊張しました。でもゲートに入ったら落ち着いて、レースも冷静に乗れたと思います」遠藤汰月（19＝伊藤伸）は2Rライブリブランコ（10着）、3Rトウショウクラウド（10着）に騎乗「早くレース感覚を覚えて明日には新人じゃな