◆練習試合ソフトバンク―西武（１日・アイビー）西武は１日、ソフトバンクとの練習試合を宮崎・アイビースタジアムで実施する。ソフトバンクを戦力外となり西武に入団した育成内野手・仲田慶介が、９番・二塁で出場。西武先発は渡辺勇太朗投手。スタメンは以下の通り。１（右）長谷川２（中）西川３（一）ネビン４（ＤＨ）セデーニョ５（左）渡部聖６（三）外崎７（遊）源田８（捕）炭谷９（二）仲田先