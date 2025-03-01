東京マラソン開催に伴い、大規模な交通規制が実施されます。首都高は出入口6か所を閉鎖「東京マラソン2025」が2025年3月2日に開催されます。当日はマラソンコースとなる東京都心部の一般道はクルマが通れないほか、接続する首都高も影響が生じます。交通規制を行う警察車両のイメージ（画像：写真AC）。マラソンコースとなる一般道は、都心を走る靖国通り、外堀通り、中央通り、永代通り、新大橋通り、清洲橋通り、清杉通り、江