ソフトバンクを戦力外となり西武に育成選手として入団した仲田慶介内野手が１日、球春みやざきベースボールゲームズのソフトバンク戦（アイビースタジアム）前に旧交を温めた。球場に到着すると、グラウンド内外を走り回り多くの関係者にあいさつ。その後、元チームメートのソフトバンク・渡辺陸捕手らと笑顔で談笑した。