群馬県道13号前橋長瀞線バイパスが、2025年3月に全線開通します。藤岡ICに接続群馬県は2025年2月21日、県道13号前橋長瀞線のバイパスが3月23日に全線開通すると発表しました。整備中の状況。2025年2月撮影（画像：群馬県）県道13号前橋長瀞線は、群馬県前橋市から高崎市・藤岡市などを経由して県境の神流川を渡り、埼玉県長瀞町に至る南北方向の道路です。藤岡市内では、上信越道の藤岡ICに接続する新道バイパスが整備されて