◆明治安田Ｊ２リーグ第３節藤枝−秋田（１日・藤枝総合運動公園サッカー場）選手・スタッフ合計２５人の集団食中毒が発生したＪ２藤枝ＭＹＦＣは、２月２３日の前節・今治戦からスタメン６人を変更した。今季から控えメンバーは９人まで入れるが、藤枝は７人だった。同クラブは２月２８日、トップチームの選手・スタッフの合計２５人が同２６日から２７日にかけて、下痢や嘔吐などの症状があったと発表。この日のホーム