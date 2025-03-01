お笑いコンビ「さらば青春の光」が、1日放送の読売テレビ「あさパラS」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。森田哲矢（43）が番組の最終回に言及し、MCの「ハイヒール」リンゴ（63）らが苦笑する一幕があった。「あさパラS」は1996年4月に「あさパラ！」のタイトルで放送をスタート。2021年4月に「あさパラS」とタイトルを変えてリニューアルしていた。29年の歴史のある長寿番組となっていたが、3月29日の放送をもって終了す