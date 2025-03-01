お笑いコンビ「さらば青春の光」が1日放送の読売テレビ「あさパラS」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。オンラインカジノ問題をめぐり、テレビ関係者の間で真偽不明のうわさが流れていることに言及した。番組では、オンラインカジノをめぐって、芸能界のみならずプロ野球界にも影響が及んでいることを取り上げた。MCのハイヒールリンゴ（63）が「ブクロくんは大丈夫なの？」と東ブクロ（39）を“名指し”すると、東ブクロ