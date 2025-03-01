Jihoon Lee[ソウル １日 ロイター] - 韓国税関当局が１日発表した貿易統計（速報値）によると、２月の輸出は前年同月比１．０％増とプラスに転じたものの、予想ほどは回復しなかった。ロイターのエコノミスト調査による予想は３．８％増だった。トランプ米大統領の関税政策をきっかけに世界的な貿易戦争が起こる中、中国向け輸出が打撃を受けた。１月の輸出は前年比１０．２％減と１年４カ月ぶりの大幅減だった。２月に増加に