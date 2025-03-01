県内は高気圧に覆われ気温が上昇する見込みで上・中・下越では雪崩に注意が必要です。高気圧に覆われ青空が広がった県内。午前9時の時点で新潟市中央区など10地点で最高気温が10℃を超えました。このあと気温はさらに上がる見込みで日中の最高気温は新潟市中央区で15℃、上越市高田14℃などと予想されています。新潟地方気象台は上・中・下越の積雪の多い地域では雪崩に注意するよう呼びかけています。