熊本市中央区大江の「イオン熊本中央店」が最後の営業を終え、44年の歴史に幕を下ろしました。 イオン熊本中央店は、1980年に「ダイエー熊本店」としてオープンし、44年の歴史を紡いできました。 しかし、店舗の老朽化などを理由に去年（2024年）9月に営業終了を発表。きのう（2月28日）が最後の営業となりました。閉店後のセレモニーには、買い物客や地元の人など約500人が集まり、別れを惜しんでいました。