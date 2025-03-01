拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんなどが2月28日、自民党に対し改めて日朝の連絡事務所設置に反対する考えを示しました。2月28日、自民党の拉致問題対策本部に出席した家族会の横田拓也代表。ここで反対したのは石破首相が解決に向け「有効」と話す北朝鮮との連絡事務所設置です。連絡事務所の設置が北朝鮮の時間稼ぎなどにつながると訴えています。【家族会横田拓也代表】「私たちの気持ちに寄り添ってくれる