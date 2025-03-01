THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、「キャンディ・ハウス」4Kアップコンバートヴァージョンのミュージックビデオを公開した。「キャンディ・ハウス」は1996年8月1日に発売した2ndシングルDe、29年の時を経て新たに高画質に生まれ変わった映像となる。また、今後も毎月4Kのミュージックビデオが公開される。また、3月1日発売の「cult grass stars」を皮切りに順次発売されるアナログ盤の購入者特典が発表された。各アナログ盤にはシリ