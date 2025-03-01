韓国のチェ・サンモク大統領権限代行（副首相兼企画財政部長官）が3月1日、「多様性を尊重し、互いに信頼する『未来志向の自由民主主義共同体』を築いていこう」と述べた。【注目】英経済分析機関、韓国を「欠陥のある民主主義」と評価チェ権限代行はこの日、ソウル中区の崇義（スンウィ）女子大学で開催された「第106回三・一節記念式」の挨拶で、「三・一運動の重要な教訓は、我が民族が大義のために一つになった統合の精神であ