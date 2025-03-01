Joe Cash[北京 １日 ロイター] - 中国国家統計局が１日発表した２月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５０．２に上昇し、３カ月ぶりの高水準となった。新規受注と購買量の増加により生産活動は堅調に推移し、景況拡大・縮小の分かれ目となる５０を上回り、景況拡大に転じた。１月は４９．１、ロイターがまとめたアナリスト予想中央値は４９．９だった。サービス業と建設業を含む非製造業ＰＭＩは５０．４となり、１月の５０