「KAT-TUN」の亀梨和也（38）が1日、パーソナリティーを務めるNACK5「KAT-TUN亀梨和也のHANGOUT」（土曜前10・20）に出演。自身のYouTubeチャンネルの1周年記念旅の裏話を明かした。亀梨はチャンネル1周年記念の「特別企画」でSnow Manの宮舘涼太と俳優の鈴木福とともに超豪華岡山1泊2日旅を実施。超豪華6億円クルーザーや豪華食事などを堪能した。亀梨は旅先を岡山に決めたのは行くメンバーを決める前だったそうで、「