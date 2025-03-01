三重県尾鷲市では、春の到来を告げる早咲きの桜「河津桜」が見頃を迎えています。尾鷲市北浦町にある尾鷲神社の境内では、見頃を迎えた河津桜が高さ8メートル、樹齢およそ30年の木に、直径2センチほどの淡いピンクの花を咲かせています。2025年は、例年より3週間ほど遅い2月20日頃から咲き始めましたが、このところの暖かさで一気に花が開いたということで、早くも8分咲きとなっています。静岡県河津町で発見された