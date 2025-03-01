アンタッチャブルとサンドウィッチマンがMCを務める『証言者バラエティ アンタウォッチマン！』。2月25日（火）の同番組に、オズワルド（畠中悠、伊藤俊介）がVTRで登場。後輩芸人の“型破りなプライベート”を暴露した。【映像】オズワルド、後輩芸人の“型破りなプライベート”を暴露！「今、若手芸人で唯一遊んでいるのは…」番組では、昨年の『M-1グランプリ』で初めて決勝進出を果たした若手漫才師・エバース（佐々木隆史、町