HEROZは、2025年2月26日（水）に「将棋ウォーズ」において、新対局モード「スプリント」をリリースした。まずはプレミアム会員向けに先行公開し、今後は通常会員向けにも順次公開予定とのこと。「スプリント」は、中終盤の互角局面から対局が始まる全力勝負モードである。将棋AI「棋神」が、10億局の棋譜データから中終盤の互角に近い形勢の局面を抽出し、対局開始時点で均衡した中終盤戦が体験できる。○「スプリント」モードの開