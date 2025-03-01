子会社化を提案した理由 「誰にでも威張りたい日産、どこよりも技術にプライドがあるホンダ。両社が同じゴールを目指せるかどうか」ー。ホンダと日産の経営統合が発表された際、日産元首脳はこのような感想を述べていた。 日産との経営統合が破談になった経緯について、ホンダ社長の三部敏宏氏は「当初想定していた持ち株会社の傘下に両社が入る体制では判断のスピードが鈍る可能性があった」と語る。