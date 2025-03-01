お笑い芸人・関根勤が２月２５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。格闘技ファンの関根が元Ｋ−１世界王者の魔裟斗をゲストに招き、現役時代の裏話や当時のＫ−１ファイターらをテーマにトークを繰り広げた。魔裟斗は２００７年に女優・矢沢心と結婚。芸能界にも縁が深いことから、芸能人最強の男について考察を聞かれると「いろんな芸能界最強説ってありますよね」と笑顔。魔裟斗はフィジカルは格闘家としての強さ