Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる新サービス「Vキセカエ」――「進撃の巨人」「SPY×FAMILY」「ドラゴンボールDAIMA」「僕のヒーローアカデミア」「【推しの子】」の5作品・39種類というラインナップで2025年2月初頭にサービスを開始した。ラインナップはアニメばかりに見えるが、アーティストやアイドル、スポーツなど様々なジャンルのコンテンツを追加予定であることは、当初から発表され