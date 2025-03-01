2025年３月３日に発売される、『将棋世界2025年４月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、佐藤天彦九段による第50期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第１局解説「らしさ全開の中盤の駆け引き」、斎藤明日斗六段による第74期ALSOK杯王将戦七番勝負第２、３局解説「紙一重の決着」など、充実した内容になっています。記事の中からいくつかご紹介したいと思います。○佐藤天彦九段と振り返ろう第50期棋王戦コナミグルー