韓国発の大ヒットWEBマンガを2部作で映画化する『女神降臨』（『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』）で、主演を務めるKoki, がラブコメディに初挑戦。衝撃の“すっぴん姿”を全力で披露しながら、ひたむきに恋と夢に向き合う主人公を生き生きと演じている。クランクイン！では、本作の撮影現場に潜入。Koki,と、共演者の渡邊圭祐、綱啓永が顔を揃えて、息ぴったりに撮影に臨む様子を目撃すると共