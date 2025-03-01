メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のユーキが3月1日、都内で行われたソロ写真集『THE GROWN』発売記念イベント前囲み取材に出席。“迷作”を披露し、報道陣を惑わせた。【写真】話しながら迷作に描き足し!?独特な母親の似顔絵を披露したユーキこれまで数々の“迷作”を生み出し、TBS系『アッコにおまかせ！』準レギュラー出演時代にも「絵心ない?!天才画伯」として話題を集めたユーキが「30歳記念」新作描き下ろ