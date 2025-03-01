Tom’s collection vol.2『業界～恥ずかしながら、ボクらがこの世をダメにしてます～』 Tom’s collection vol.2『業界～恥ずかしながら、ボクらがこの世をダメにしてます～』が2月28日（金）に下北沢・駅前劇場で開幕した。 Tom’s collectionは808株式会社の新プロジェクト。2024年12月に新宿シアターモリエールで第一回公演『ツバルのフェヌア』を上演した。今回は第二回公演『業界&#6