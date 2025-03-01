◆開業記念試合巨人―ヤクルト（１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアムが開業を迎えた。開業記念試合として行われる、若手主体のヤクルト戦のスタメンが発表された。巨人は、新球場“１期生”となるドラフト１位・石塚裕惺内野手（１８）＝花咲徳栄＝が「８番・遊撃」で先発出場。１軍から参加するメンバーでは、オコエ瑠偉外野手が「１番・右翼」、岡田悠希外野手は「４