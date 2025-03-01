中国で１７人の児童を誘拐して売り渡した女に死刑が執行された。２８日の中国中央ＴＶ（ＣＣＴＶ）などによると、中国貴州省貴陽市中級人民裁判所は法的手続きに基づき人身売買犯の余華英死刑囚（６２）に対する死刑をこの日執行した。余華英は１９９３年から２００３年まで貴州省、重慶市、雲南省などで計１７人の児童を人身売買した容疑で、昨年１０月の再審で死刑を言い渡された。被害家庭の１２家族のうち５家族は子ども２人が