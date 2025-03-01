JR北海道の函館線鷲ノ巣信号場構内で2024年12月、列車の運行を管理する輸送指令の承認を得ないまま作業員が線路の除雪作業を行っていたことがわかりました。宗谷線でも駅の承認を得ないで除雪作業を行った事案が発生していて、JR北海道は運輸局に報告し、「再発防止に努める」としています。JR北海道によりますと八雲町の函館線鷲ノ巣信号場構内で2024年12月18日、作業員3人と見張り員1人で除雪作業を行うため、見張り員が列車の運