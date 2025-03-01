詐欺拠点の摘発が進むミャンマーで、犯罪グループが新たな拠点を複数建設していて、摘発された拠点からの移動もすでに始めているとみられます。タイ軍によりますと、ミャンマー東部のミャワディには、新たな詐欺拠点が少なくとも2カ所にできています。28日の時点でも建設中でしたが、犯罪グループは摘発が進められている「KKパーク」などの拠点からすでに移動を開始しているとみられています。山間に見える「ニュー泰昌パ