1月生まれの運勢人間関係がテーマの1ヵ月。みんなと仲良くするのではなく、良い距離感を保つように心がけて。恋愛においては、相手がいる方はバランス良い距離感が大切に。相手が寂しがり屋の場合は、連絡だけでなくなるべく会うようにしましょう。仕事に関しては、働きやすい環境の中で仕事仲間と接してください。良い運気が循環し仕事運が上昇します。1〜11日生まれ晴れている時は空を見上げると吉。12〜21日生まれ美容室に行っ