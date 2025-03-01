◇2軍練習試合巨人―ヤクルト（2025年3月1日ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新球場「ジャイアンツタウンスタジアム」が1日に開業し、記念試合としてヤクルトとの2軍の練習試合が行われる。試合に先立ちスタメンが発表され、昨秋ドラフト1位・石塚裕惺内野手（18＝花咲徳栄）は「8番・遊撃」で出場する。巨人のスタメンは以下の通り。（9）オコエ（8）重信DH小林（7）岡田（4）増田大（2）山瀬（3）郡（6）石塚（