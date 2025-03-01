２月１７日、聶耳記念広場。（藤沢＝新華社記者／藍建中）【新華社藤沢3月1日】神奈川県藤沢市の湘南海岸公園に、中国国歌「義勇軍行進曲」の作曲家として知られる聶耳（じょう・じ）を記念した広場がある。人々がよく知る優れた作品を数多く作った聶耳は1935年7月17日、同公園近くの鵠沼海岸で遊泳中に不幸にも溺死した。54年、短くも輝かしいその生涯を記念するため、公園の相模湾に面した一角に、地元住民の発意により記念碑