GPSやタクシーの配車、クレジットカード決済、天気予報、ビデオ会議…。日常生活に欠かせない役割を果たす「宇宙関連技術」は、今後、あらゆる場面でさらに存在感を増していくと考えられます。大きな成長が期待できる市場として注目の「宇宙ビジネス」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。日常生活に欠かせない「宇宙関連技術」●現在、宇宙関連技術は人工衛星の重要性をはじめ、私たちの日常生活に不可欠な役割