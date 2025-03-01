会談の決裂を受けて、ヨーロッパ各国はウクライナに連帯を示し、ロシアはトランプ大統領を擁護しています。フランスのマクロン大統領は「3年前、私たちがウクライナを支援し、ロシアに制裁を科してきたことは正しかった」と述べました。ヨーロッパの首脳は相次いでSNSで、ウクライナを支持するコメントを発表しています。ドイツのショルツ首相は「ウクライナ人ほど平和を望んでいる人はいない」「ウクライナはドイツやヨー