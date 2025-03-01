◆ オープン戦初出場で第1号先頭打者アーチロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間2月28日に行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。今季オープン戦初打席で第1号本塁打を放った。オープン戦初出場を迎えた大谷は初回の第1打席、同じく今季初登板の菊池雄星からいきなり先頭打者本塁打。フルカウントから外角高めへ投じられた球速93.9マイル（約151.1キロ）のフォーシームを振り抜