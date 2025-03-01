俳優・赤楚衛二、女優・上白石萌歌が１日、都内で赤楚主演の映画「３６６日」（新城毅彦監督）大ヒット御礼舞台あいさつを行った。沖縄出身のバンド「ＨＹ」がかなわぬ恋を歌った名曲「３６６日」からインスパイアされた純愛ストーリー。昨年４月期にフジテレビ系で放送された同名ドラマ（主演・広瀬アリス）とは異なる新たな作品で、沖縄と東京を舞台に主人公・真喜屋湊（赤楚）とヒロイン・玉城美海（上白石）の２０年の時を