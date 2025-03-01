◆オープン戦ドジャース―エンゼルス（２８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャンメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間３月１日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」で今春のオープン戦に初めてスタメン出場し、初回先頭の１打席目に、花巻東高の３学年先輩、菊池雄星投手（３３）から左翼へ衝撃の先頭打者本塁打を放った。大谷は試合後「十分に球数も見られた上で、最後ちょっと