Bちゃんに暴力をふるわれたツマ子さん…。翌日、困惑した状態で登校しました...。この作品では、同級生によるいじめを目撃し、悩んだ体験談が描かれています。ツマ子(＠tumakonofamily)さんによる『イジメを目撃したら』第21話をごらんください。 ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonof