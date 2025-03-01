（MCU）『ブラックパンサー』シリーズにて計画されていたワカンダ＆オコエのスピンオフドラマが頓挫したことがわかった。マーベル・スタジオのテレビシリーズ部門を統括するブラッド・ウィンダーバウムが、米にて認めた。 『ブラックパンサー』『アベンジャーズ』シリーズでダナイ・グリラが演じたオコエは、ワカンダ王国の親衛隊「ドーラ・ミラージュ」の隊長。202