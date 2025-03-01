重慶市の魚嘴（ぎょし）駅を出発した国際貨物列車。（２月６日、ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社北京3月1日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が1日発表した2月の非製造業購買担当者景気指数（非製造業PMI）は50.4で、前月より0.2ポイント上昇した。