◆球春みやざき・ソフトバンク―西武（1日、宮崎アイビー）ソフトバンクは西武との練習試合に臨む。「3番三塁」に栗原陵矢、「9番二塁」に牧原大成が入った。上沢直之が先発マウンドに上がる。【ソフトバンクの西武戦スタメン】1遊ダウンズ2中川村友斗3三栗原陵矢4一リチャード5指石塚綜一郎6右柳町達7左正木智也8捕谷川原健太9二牧原大成 投上沢直之