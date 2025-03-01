小学生のころから幼なじみで親友の2人。ところが、桜子は専業主婦、雪乃は働くママになったころから、2人の価値観がズレていきます。仕事の愚痴ばかりこぼす雪乃に疲れてしまい、しばらく距離をとっていた桜子。しかし、共通の友人からランチに誘われ、久しぶりに再会…。もっち・怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんによる作品、『ママ友になって親友とできた溝』をダイジェスト版でごらんください。 ©mocchi