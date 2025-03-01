東日本大震災からまもなく14年です。被災地の復興を撮り続けたカナダ人アーテイストの展覧会が開かれています。カナダ出身のミシェル・ウノーさんが2012年から宮城県や福島県などの被災地を撮影した写真や映像、被災者の証言などが展示されています。震災から1年経った時、ウノーさんはボランティアとして東北の被災地を訪れ、その後12年間、復興の歩みを記録し続けました。写真の多くは震災後の変化を捉えた風景で、ウノ