｢農業に興味はあるけど、どこから始めたらいいのかわからない｣｢新しいスタイルの農業に挑戦したい!｣そんな“最初の一歩”を応援するイベントがコングレスクエア日本橋で開催されました。【未来農業フェスタ 2025】は、農業に関心のある人々が集まり、学び、つながることができる1日限りの特別なイベント。これからの農業を担う挑戦者たちに向けて、最新のトレンドや成功事例、具体的な支援制度などが紹介されました。 未来農業フ